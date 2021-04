SARONNO – Clienti e ambulanti tornano al mercato: complice il ritorno della zona arancione il mercato di Saronno è tornato alla sua versione completa.

Stamattina dei 270 banchi ne mancavano solo una trentina i cui stalli sono stati prontamente occupati da altrettanti spuntisti. Presenti tutti i settori con gli stand alimentari a cui si sono aggiunti quelli di abbigliamento, scarpe e persino uno interamente dedicato alle mascherine.

Ottimi risultati per l’operazione d’informazione “porta a porta” del reparto annona della polizia locale del comando di piazza della Repubblica. Negli ultimi giorni con un’azione capillare gli agenti hanno avvisato tutti i residenti della presenza del mercato al completo che ha comportato il ritorno in vigore dei divieti di sosta settimanali. Stamattina le auto rimosse perchè posteggiate nelle vie occupate dai banchi sono state solo due. Un numero perfettamente in linea con un qualunque mercoledì.

Tanti i clienti arrivarti anche dai comuni limitrofi con la polizia locale impegnata a controllare il rispetto delle norme anticovid evitando assembramenti e realizzando interventi, soprattutto di moral suasion, per un uso non corretto o continuato della mascherina.