Autostrada A9: chiude alcune ore lo svincolo di Turate. Alternativa Saronno

SARONNO / TURATE – Oggi all 21 chiude per alcune ore lo svincolo di Turate dell’autostrada A9 Milano-Como: la annuncia l’ente autrostradale. Non si potrà entrare e neppure uscire a Turate, la riapertura è comunque prevista già domattina venerdì 16 aprile prestissimo, entro le 5. Lo stop alle auto sullo svincolo è dovuto alla necessità di eseguire alcuni lavoro di manutenzione. Per i viaggiatori, non mancano le alternative “limitrofe”, in base alla loro destinazione potranno utilizzare l’uscita di Saronno, oppure quella di Lomazzo sud oppure di Lomazzo nord.

L’invito è quello di percorrere quel tratto autostradale con la dovuta attenzione: sarà predisposta una adeguata ed evidente cartellonistica temporanea per indicare la chiusura dello svincolo, che viene abitualmente utilizzato anche da parte di chi è diretto verso Rovello Porro, Rovellasca e pure verso alcune zone della periferia nord di Saronno.

(foto archivio: una pattuglia della polizia stradale mentre percorre lo svincolo di Turate dell’autostrada A9 Milano-Como)

15042021