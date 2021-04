SARONNO – Tema nazionale, il coprifuoco nell’emergenza coronavirus, e prettamente locale, l’uso del posteggio dell’ex Pizzigoni di via Parini solo per personale e utenti dell’adiacente hub vaccinale. Questi gli argomenti che tocca nel suo comunicato Angelo Veronesi, esponente locale della Lega.

Il nostro obiettivo è la libertà: senza supporto scientifico è folle pensare che dopo le ore 22 uno debba giustificare di essere per strada, nel Paese dove vive, lavora e paga le tasse. Insistere con coprifuoco, chiusure e divieti non ha senso: il prossimo decreto a cui la Lega sta lavorando, dovrà prevedere, nel nome del buonsenso, il ritorno alla vita, al lavoro, alle libertà. Fidiamoci dei nostri concittadini.

La Regione Lombardia da sola ha creato l’Ospedale in Fiera e sta facendo 10 mila vaccini giornalieri in più rispetto ai numeri dati dal Governo centrale. È una dimostrazione che gli Enti Locali sono molto più efficienti dello Stato. Bisogna che il Governo centrale abbia maggiore fiducia negli Enti Locali che sono più vicini ai cittadini e capiscono meglio quali sono le problematiche locali. Il prossimo decreto dovrà garantire il principio sussidiario e autonomista di coinvolgimento degli Enti Locali, messo in discussione dalle forze centraliste e di sinistra.

Ricordiamo che dalle ore 23 del 22 aprile anche le persone tra i 60 e i 64 anni di età potranno prenotare la vaccinazione anti-covid19: www.prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it al centro vaccini regionale di Saronno situato nella ex scuola Pizzigoni. In alternativa è possibile utilizzare le seguenti modalità: tramite sportello Postamat, anche se non correntista, inserendo la tessera sanitaria, il cap di residenza-domicilio e il numero di cellulare con l’aiuto dei portalettere, che possono effettuare la prenotazione telefonando al numero verde 800894545.

Il nostro obiettivo è la libertà anche a Saronno. Rinnoviamo la nostra gratitudine alla Croce rossa, alla Protezione civile e a Regione Lombardia per il centro vaccini regionale di Saronno sperando che anche il sindaco Augusto Airoldi faccia la sua parte con il dovuto buon senso e senza polemiche. Ci permettiamo di suggerire al sindaco Airoldi che un atto di buon senso sarebbe quello di aprire il parcheggio di fronte al centro vaccini anche ai genitori che portano i bambini nella vicina scuola Pizzigoni. Si tratta di aprire il parcheggio per una sosta limitata in due brevi periodo della giornata quando i bambini vengono portati e ripresi. Non ha senso far parcheggiare le mamme in mezzo alla strada.

Angelo Veronesi, Responsabile Lega Lombarda Saronno

(foto: l’ingresso del posteggio ex Pizzigoni)

