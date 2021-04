Stop al fumo: Samuele Astuti ci sta riuscendo

VARESE – “È passato un mese dalla mia ultima sigaretta. I benefici sul mio corpo sono tanti, così come quelli sulla mia mente. La strada è ancora lunga ma sono fiducioso perché, come mi è stato detto, “spenta la tua ultima sigaretta sei già un non fumatore”. Per chi fosse interessato a smettere non posso far altro che consigliare di contattare il centro anti-fumo più vicino”. Ecco il messaggio che il consigliere regionale del Varesotto, Samuele Astuti del Pd, ha rivolto a chi lo segue, tramite il più popolare dei social network, ovvero tramite Facebook.

Da parte dell’esponente politico dunque un messaggio “positivo” per invitare quante più persone possibile a “seguire l’esempio”. Una battaglia, quella contro il fumo, che dunque Astuti ha voluto condividere con tutti questo suo personale impegno contro il consumo delle sigarette.

(foto: sorridente senza sigaretta il consigliere regionale ed esponente del Partito democratico nel Varesotto, Samuele Astuti)

24042021