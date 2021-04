VENEGONO SUPERIORE – Il campionato di Eccellenza, alla terza giornata, non ha mancato di offrire emozioni, con la vittoria in zona Cesarini dell’Ardor Lazzate sul campo della Sestese mentre la capolista Varesina allo stadio di Venegono Superiore è inciampata nel Brianza Olginatese, squadra piena di elementi d’esperienza come Berberi e Pizzini. Ad aprire le marcature Berberi al 11′, portando avanti a brianzoli ma poco dopo il pari dei locali con Amelotti al 15′. Decide l’esito del confronto Viganò al 28′, 1-2.

Risultati 3′ giornata Eccellenza: Castanese-Base 96 Seveso 0-1, Luciano Manara-Milano city 0-0, Sestese-Ardor Lazzate 1-2, Varesina-Brianza Olginatese 1-2, Vergiantese-Gavirate rinviata. Ha riposato: Pontelambrese. Classifica: Base 96, Varesina e Brianza Olginatese 6 punti, Sestese, Ardor Lazzate e Milano city 4, Vergiatese e Pontelambrese 3, Gavirate, Luciano Manara e Castanese 1.

Varesina-Brianza Olginatese 1-2

VARESINA: Spadavecchia, Nejmi, Essab, Zefi, Allodi, Amelotti, Mira, Broggi, Bezzi, Bellacci, Rebolini. A disposizione Castelli L., Chiarion, Urso, Castelli R., Tomasini, Bregnaj, Kate, Anzano, Boccadamo. All. Spilli.

BRIANZA OLGINATESE: Esposito, Brini, Guanziroli, Tarasco, Perini, Viganò, Belingheri, Segato, Berberi, Pizzini, Panzetta. A disposizione Jusufi, Manara, Contrastato, Proserpio, Viganò, Citterio, Fall, Colombo, Del Re. All. Arioli.

Arbitro: Scarano di Seregno (Rio di Milano e Turra di Milano).

Marcatori: 11′ pt Berberi (B), 15′ Amelotti (V),

(foto archivio)

