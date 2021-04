SARONNO – Il problema è noto da tempo tanto che le immagini condivise domenica mattina dai cittadini sui social creano quasi un effetto déjà-vu. Gli scatti mostrano i gradini della scuola elementare Ignoto Militi disseminati di bicchieri di carta e di plastica, di cannucce e di tovagliolini e fazzoletti.

Una scena molto frequente nei fine settimana e che non ha caso è stata immortalata dai saronnesi nella mattinata di domenica 25 aprile. A scatenare la protesta non solo il degrado e lo sporco ma anche il fatto che sia il risultato di un assembramento di giovani, molti senza mascherina o con il dispositivo abbassato sul mento, che ovviamente non si accorda con le necessità di contenimento del contagio da covid.

Questi sono stati, non a caso, i temi che si sono susseguiti nei commenti sotto i post che su Facebook hanno raccontato il degrado: dalla richiesta di una maggior attività di controllo per evitare assembramenti a quella di un più rapido intervento di pulizia anche alla luce del fatto che il fenomeno non solo è frequente ma anche noto.

(foto: condivise sui diversi gruppi Facebook dedicati a Saronno da una saronnese)