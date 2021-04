SARONNO – Con piacere diamo voce alla nota di un saronnese in ringraziamento all’aiuto ricevuto al presidio ospedaliero di piazzale Borrella.

Nonostante un’esperienza del genere non sia mai benvenuta, desidero sinceramente ringraziare il personale che mi ha fornito un eccellente servizio, a partire dal giorno in cui mi sono recato al Pronto Soccorso e fino ad oggi. Anche grazie alla loro professionalità dopo un solo mese dall’evento sono in grado di camminare abbastanza bene e confido che il decorso post-operatorio continuerà nel modo migliore. Ma, al di là di questo, sono stato positivamente impressionato dalla gentilezza e “compassione” delle persone con cui sono entrato in contatto. Chiederei, per quanto possibile, di far pervenire i miei ringraziamenti al personale.

Credo che avere una realtà ospedaliera nella nostra città sia fondamentale per il benessere dei cittadini di Saronno e dell’immediato circondario.

Antonio D’Eramo

(foto: un’immagine d’archivio dell’ospedale di Saronno inserito all’interno dell’azienda ospedaliera Valle Olona)