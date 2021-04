SARONNO – Con una nota stringata l’ex assessore Gianangelo Tosi chiede spiegazioni sulla scelta del sindaco Augusto Airoldi di non indossare la fascia tricolore durante la deposizione delle corone ai monumenti di Saronno in occasione dell’anniversario del 25 aprile.

“Mi sono capitate casualmente sotto gli occhi le fotografie delle cerimonie pubbliche tenute domenica e mi ha sorpreso vedere che sindaco e presidente del consiglio comunale abbiano indossato le fasce di rispettiva competenza solo per la cerimonia religiosa e non durante quella civile quando, a parer mio, sarebbe stato casomai più adeguato”.

Inevitabile l’affondo: “Ma come? Dopo tutte le rampogne all’ex sindaco Fagioli, reo, agli occhi di molti improvvisati patrioti, di non indossare la fascia tricolore ogni qualvolta si sia mostrato in pubblico, ora gli attuali principali esponenti dell’amministrazione fanno propria la tanto criticata sua interpretazione del cerimoniale ufficiale?”.

E l’ironica chiosa: “Alessandro (Fagioli ndr) fattene una ragione: tu sbagliavi sempre per definizione, loro invece mai!”

27042021