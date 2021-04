SARONNO / TURATE – Due incidenti stradali oggi nella zona. A Saronno alle 14 scontro fra due autovetture in via Varese all’incrocio con via Volonterio; sul posto sono intervenute una pattuglia dei carabinieri della Compagnia cittadina ed una ambulanza della Croce rossa saronnese. Sono state due le persone che hanno avuto bisogno di cure mediche: si tratta di un 41enne e di un 14enne. Per entrambi è stato sufficiente un intervento un loco, e non si è rivelato necessario trasportarli in ospedale. I militari dell’Arma hanno eseguito i rilievi del sinistro al fine di ricostruire cause ed eventuali responsabilità.

A Turate alle 15 intervento di una ambulanza della Croce rossa di Lomazzo per soccorrere un giovane ciclista, di 33 anni, caduto a terra dopo l’impatto del suo mezzo contro una automobile. E’ successo in via Como alla periferia del paese. Il motociclista è stato trasportato con l’autolettiga all’ospedale di Castellanza, le sue condizioni non appaiono preoccupanti.

(foto archivio)

