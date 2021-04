GERENZANO / TURATE – Due incidenti stasera a Turate. Alle 20 in via San Maurizio sono sccorsi i carabinieri della Compagnia di Cantù con i vigili del fuoco, l’automedica ed una ambulanza del Sos Mozzate per soccorrere una automobilista uscito di strada col proprio veicolo. Per lui, 33 anni, comunque le conseguenze non sono state gravi.

Alle 21 sempre al confine fra Gerenzano e Turate è stato investito un pedone lungo l’ex statale Varesina, dove c’è l’ultimo tratto gerenzanese che prende il nome di via Clerici, nei pressi delle rotonda all’incrocio con via Milano: ad arrivare carabinieri, automedica ed una ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella. Il ferito non risulta in pericolo di vita.

A Saronno alle 11 in via Toti caduta accidentale al suolo per una pensionata del posto, di 81 anni: l’anziana è stata soccorsa da una ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella e medicata direttamente in loco; non è stato necessario il trasporto in ospedale.

A Gerenzano malore nella zona dei centri commerciali al confine con Saronno, nel tratto dell’ex statale Varesina che prende il nome di via Clerici. Erano le 12.15 quando sul posto è intervenuta una ambulanza della Croce azzurra di Cadorago il cui equipaggio si è preso cura di una donna di 48 anni, infine trasportata per accertamenti all’ospedale di Castellanza, ma in condizioni non preoccupanti.

