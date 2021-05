SARONNO – Stasera alle 21 su Twitch il debutto di Cenedhousetv il progetto di Marco Cenedese saronnese noto make up artist protagonista di tanti eventi glamour che lancia un nuovo spazio d’approfondimento, figlio delle difficoltà che sta vivendo il settore in questo periodo di pandemia e della voglia di mettersi in gioco regalando un sorriso.

“Cos’è CenedHousetv? – spiega Cenedese – Un canale, sulla piattaforma twitch, gratuita per tutti, dedicato alla bellezza e all’intrattenimento con diversi format che vanno da interviste ad addetti del settore sino ad intrattenimento che possa regalare qualche momento di leggerezza”.

Le trasmissioni, dopo il debutto di sabato 1 maggio con madrina e ospite speciale della prima serata Cristina Isac, truccatrice di Belen Rodriguez, saranno programmate con ospiti e format ogni martedì e mercoledì: “La mia capacità di intrattenere e portare sorriso saranno la colonna portante del canale di Cenedhousetv sarà, anche intrattenimento con serate dedicate all’ironia e alla leggerezza attraverso giochi, scherzi, live reaction e tante altre sorprese”.