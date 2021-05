CERIANO LAGHETTO – E’ di tre feriti, ma nessuno di loro è in pericolo di vita, il bilancio finale dell’incidente avvenuto oggi alle 17.30 sulla tangenzialina fra Saronno, Ceriano Laghetto e Rovello Porro. Ad avere bisogno di cure mediche sono stati tre uomini, uno di 60 anni, uno di 50 anni ed uno di 48 anni. L’elisoccorso proveniente da Milano è atterrato in un terreno agricolo adiacente ed il personale ha coordinato l’intervento medico sul posto anche l’automedica di Como e due ambulanza, oltree a carabinieri e vigili del fuoco.

Ancora presto per una più chiara ricostruzione dell’accaduto ma in base agli (ingenti) danni alle tre automobili fra cui una Fiat Panda coinvolte nel sinistro, due dei veicoli si sarebbero scontrati frontalmente. I pompieri hanno aiutato i soccorritori ad estrarre in sicurezza uno dei feriti dall’abitacolo di un mezzo incidentato. Il traffico è stato deviato su percorsi alternativi, sul posto anche volontar e mezzi della protezione civile.

(foto grande: il particolare di una delle immagini comparse sui social che testimoniano la scena del sinistro. Gallery: mezzi di soccorso, protezione civile ed una immagine dalla distanza dell’incidente; grazie ai nostri lettori)

