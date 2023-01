x x

SARONNO / GORLA – Sono in corso le indagini dei carabinieri della Compagnia di Saronno riguardo al movimentato episodio che si è verificato l’altra sera a Gorla Maggiore: due sconosciuti hanno aggredito, per rapinarla, una donna in un posteggio. I banditi sono scappati quindi su una autovettura che in via Como verso Mozzate si sono anche scontrati con un altro veicolo ed allora dileguandosi a piedi nei boschi circostanti.

In queste ore i militari dell’Arma hanno ricostruito l’accaduto: la loro vittima è rimasta illesa, non è nota l’entità della refurtiva, pare una modesta somma di denaro ed effetti personali.

