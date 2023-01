x x

GORLA MAGGIORE – Incidente stradale ieri pomeriggio sulla strada provinciale 19 di Gorla Maggiore: si sono scontrate due automobili e tre persone hanno avuto bisogno di cure mediche. Si tratta di un ragazzo di 22 anni, uno di 27 anni ed un uomo di 56 anni, nessuno è apparso in gravi condizioni.

Sul posto è intervenuta una ambulanza della Croce rossa, vigili del fuoco ed una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno per i rilievi del sinistro, al fine di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e risalire alle eventuali responsabilità di quel che è successo.

(foto archivio)

