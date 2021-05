SARONNO – La presenza del pullman posteggiato da ieri accanto all’hotel Gran Milan di via Varese non è sfuggita a molti saronnesi, e le immagini hanno presto iniziato a “girare” anche sui social: “C’è il pullman della Juventus a Saronno!” C‘è pure, stasera, Juventus-Milan di serie A, ma si gioca a Torino. E dunque, che ci fa il bus della società bianconera nella città degli amaretti? Il “mistero” è presto svelato: a Saronno era in “mini-ritiro” la formazione under 23 della Juventus, quella che partecipa al campionato di serie C e chiamata all’incontro di playoff di oggi alle 17.30 sul campo di Busto Arsizio contro i locali della Pro Patria.

La squadra under 23 della Juve partecipa abitualmente al campionato di serie C: per proseguire la marcia nei playoff deve battere la Pro, meglio classificata al termine della regular season.

(foto: fra gli appassionati di calcio la notizia del giorno è la presenza del bus della Juventus in città. E le immagini del pullman con i loro bianconeri hanno presto iniziato a diffondersi anche sui social)

