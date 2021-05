MALNATE – Testa coda senza sorprese nella dodicesima giornata di serie C Gold di basket maschile con la trasferta di sabato sera al palasport di Malnate, casa del Valceresio, della capolista Az Robur Saronno.

Incontro senza sorprese, con i saronnesi del coach Tato Grassi a prendere progressivamente il largo. Si è andati al riposo di metà partita sul 30-38 ma già nel terzo periodo i roburini hanno allungato notevolmente rendendo il distacco incolmabile per i locali, è finita sul 57-80; risultato che conferma l'Az Saronno primissimo nella classifica del girone. A livello di singoli, da segnalare l'exploit di Iaquinta del Valceresio, miglior realizzatore con 19 punti all'attivo; mentre per la Robur ne ha fatti più di tutti Politi, 15 punti. Iaquinta è stato anche il migliore ai rimbalzi (11) e con gli assist (4), in questo caso al pari di Beretta del Saronno.

Si è giocato a porte chiuse per le norme anti-covid ma la gara è stata proposta in diretta Facebook sulla pagina della Valceresio.

(foto: una immagine della gara di andata)

15052021