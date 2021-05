GERENZANO – Arriva il “Summer soccer camp” 2021 della Gerenzano calcio: l’iniziativa si svolgerà al centro sportivo di via Inglesina dal 14 giugno al 16 luglio. Non solo calcio ma, come spiegano gli organizzatori “divertimento, animazione, tanti giochi ed amicizie”. Il camp è rivolto ai giovani fra i 6 ed i 14 anni, informazioni e prenotazioni contattando la sede della Gerenzanese al numero telefonico 029680619, al numero di cellulare 3926463134, e visitando il sito www.gerenzanese.it.

La giornata tipo inizia alle 7.30 con il pre-camp, dalle 9 attività ludica, motoria e sportiva; alle 10.45 merenda, alle 12.30 il pranzo, alle 13.30 relax, giochi e compiti. Dalle 15 la ripresa dell’attività sportiva e ludica ed alle 17 la merenda, mentre dalle 17.30 il post-camp. A seguire i ragazzi saranno allenatori del settore giovanile e collaboratori della Gerenzanese.

(foto: una immagine da una precedente edizione del camp estivo da parte di una società calcistica della zona. Si tratta di iniziative estive sempre ad alto gradimento per bambini e ragazzi)

