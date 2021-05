SOLARO – “Svelata la nuova facciata, con il suo giallo tradizionale e con il suo aspetto originario recuperato seguendo le indicazioni della soprintendenza ai beni culturali. Quando i lavori saranno completati, la nuova Regina Elena diventerà il polo sociale e culturale di Solaro e sarà sede di Biblioteca, InformaGiovani, InformaFamiglie e di un bar sociale. Un progetto nel quale le amministrazioni che si sono succedute negli ultimi anni hanno creduto e credono moltissimo”

Sono le notizie condivise dall’Amministrazione comunale su Facebook con i primi scatti del rinnovato edificio dell’ex scuola Regina Elena. I lavori sono durati tre anni dato che il progetto è partito con l’amministrazione dell’ex sindaco Diego Manenti con l’obiettivo di creare un polo culturale cittadino. Il prossimo step sarà il rinnovamento dell’ingresso. Quando la riqualificazione sarà finità nella struttura troveranno spazio anche le sedi delle associazioni cittadine.

Ancora da definire il futuro della parte dietro, quella più recente e non ristrutturata. Il Comune ha partecipato ad un bando per recuperare i fondi: l’idea è quella di abbatterla e creare nuovi parcheggi, zona a verde e housing sociale per donne in difficoltà.

22052021