UBOLDO – Vandalismi contro la segnaletica che disegna i percorsi all’interno del parco dei Mughetti. La denuncia arriva da Ercole Galli che su Facebook ha postato alcune immagini dei cartelli, quelli che indicano i diversi percorsi all’interno dell’area verde realizzato con la collaborazione del Parco e del Comune, danneggiati.

“Oggi i volontari hanno fatto grandi lavori sul percorso. Purtroppo degli idioti stanno rovinando il lavoro di queste persone rompendo o addirittura rubando i cartelli segnaletici! Non capisco! Siamo forse riusciti ad allontanare gli spacciatori presidiando i nostri boschi, ma con gli idioti è difficile mettere in atto strategie. Ma non demordiamo, sostituiremo i cartelli rotti e riposizioneremo quelli rubati”.

Una situazione che non è certo una novità, ad Uboldo come nelle altre aree verde del Saronnese, ma contro cui i volontari si stanno impegnando da tempo. Non a caso lo stesso Galli conclude il proprio messaggio con l’invito a godersi i boschi e a farli vivere.

23052021