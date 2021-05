Semaforo trafugato a Sant’Andrea tra Lazzate e Misinto, si corre ai ripari

LAZZATE – È di gran lunga la storia più curiosa e forse inquietante del fine settimana nelle alte Groane, quella del semaforo che è stato sradicato e probabilmente rubato sulla strada al confine tra Lazzate e Misinto, in località Sant’Andrea. Il comune è dovuto correre velocemente ai ripari e installare una nuova lanterna semaforica in pochissimi giorni, visto che l’incrocio ne era rimasto sprovvisto a seguito dei fatti della notte tra sabato e domenica.

Sembra che qualche improbo automobilista si sia andato a schiantare contro il palo e, forse non sapendo cosa fare, forse non sapendo come giustificare i fatti, si sia addirittura portato via il semaforo. La zona del paese viene comunemente chiamata quattro strade, è quella al termine del quartiere Cascina Vago di Lazzate, al confine con i boschi di Sant’Andrea di Misinto, una strada di passaggio sulla quale ogni giorno moltissimi automobilisti transitano in direzione della superstrada e della comasina a Lentate. Nelle scorse ore è stato posizionato un nuovo semaforo per ripristinare la sicurezza del luogo, ma ancora ci si chiede che fine possa aver fatto l’originale.

25052021