GARLASCO – Incominciano nel peggiore dei modi le semifinali playoff promozione di serie B per la Rossella ETS Caronno Pertusella. I ragazzi di Claudio Gervasoni, infatti, vengono battuti nella gara d’andata dal Volley 2001 Garlasco nell’attesissimo match tra le due grandi favorite per il passaggio in serie A3. Una partita in cui i varesini si sono sciolti sotto la pressione soccombendo in tre set.

Combattuto il primo set, in cui i gialloblù rimontano e si portano in vantaggio nel finale senza però servire la zampata decisiva. La squadra di Marco Maranesi vince il parziale 25-23 e si ripete in quello successivo, chiuso 25-19. In avvio di terzo set Garlasco trema: Di Noia esce per un problema alla caviglia e Caronno si ritrova a condurre. Ma il palleggiatore della squadra di casa stringe i denti e rientra, con Garlasco che si avvia spedito verso il 25-20 finale.

La Rossella ETS Caronno Pertusella è ora chiamata all’impresa nella gara di ritorno, nella quale dovrà necessariamente vincere da 3 punti (quindi 3-0 o 3-1) per poi giocarsi il passaggio del turno al golden set. Appuntamento fissato per sabato 5 giugno alle 18:30, con la partita che sarà trasmessa in streaming sulla pagina YouTube dei varesini.