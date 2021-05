GERENZANO – Malore oggi alle 20 a Gerenzano: è successo alle 20 in via San Giacomo dove è stata segnalata una persona in difficoltà. Sul posto è intervenuta una ambulanza della Croce rossa di Saronno il cui equipaggio si è preso cura di un ragazzo di 33 anni al quale è stato segnalato uno stato di intossicazione etilica.

Il giovane si è comunque rapidamente ripreso ma è stato in ogni caso trasportato all’ospedale “Galmarini” di Tradate per essere sottoposto a tutti gli accertamenti del caso; le sue condizioni non sono apparse affatto preoccupanti.

E’ uno degli interventi che oggi sono stati coordinati sul territorio da parte di Areu Lombardia, il centralino che si occupa di gestire le chiamate al 112 quando si verifichino emergenze sanitarie, di qualunque genere esse siano, sul territorio di questa parte della Lombardia.

(foto archivio: intervento di una ambulanza della Croce rossa di Saronno nella zona per una precedente emergenza sanitaria)

30052021