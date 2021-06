LIMBIATE – I 5 stelle alle prossime elezioni amministrative di Limbiate andranno da soli. Ne danno notizia con un comunicato stampa, che pubblichiamo integralmente.

Molti cittadini auspicavano probabili aggregazioni ad altre forze con il solo scopo di abbattere il nemico, quel Romeo che a tanti non piace più, che molti cercano di emulare e altri che, mostrando odio nascondono le profonde affinità. Si appunto, affinità. Perché riteniamo che non bisogna essere necessariamente iscritti a un partito di centro sinistra o a qualche lista civica che tenta di immedesimarsi in un’area popolarmente riconosciuta come alternativa, per essere un’alternativa. Riteniamo che per essere alternativi a un sistema occorre esserlo in toto. Nel pensare ma soprattutto, per rispetto dei cittadini, nell’agire. E quando ci si ritrova a dover agire, a dover mettere in discussione pregiudizi e preconcetti che necessariamente ci mettono a nudo e ci spingono a guardarci negli occhi e porre al centro i temi e le persone anziché il potere e la gloria, ecco che le affinità col Feudatario Romeo, emergono inevitabilmente.

Ci abbiamo provato a creare un’alternativa vera, forte e progressista che potesse avere un raggio d’azione maggiore, con lo scopo di dare finalmente a Limbiate un governo che sia capace di cogliere le istanze dei cittadini, e soprattutto di quelle minoranze troppo spesso poco ascoltate o non ascoltate proprio; e probabilmente molti dei nostri futuri avversari, nel profondo, la pensano come noi. Purtroppo per i nostri concittadini che speravano finalmente di uscire da questo circolo vizioso ormai ventennale, non è andata così.

Cambiare un sistema forte e radicato come quello di Limbiate non è operazione di breve durata, come dicemmo in altri articoli, qui vige un sistema feudale, affidato ad una sola famiglia e supportato dall’assenza di opposizione. E’ un problema serio e concreto sul quale nessuno, per quanto si è potuto constatare, ha voluto mettere in gioco le risorse e le energie che invece merita.

Riteniamo ancora lungo e tortuoso il percorso che porterà le forze politiche generalmente considerate “antagoniste” a diventare davvero alternative e non semplicemente funzionali ad un sistema collaudato da tempo e fortemente consolidatosi nel corso degli anni. Ecco perché il Movimento 5 Stelle Limbiate, alle prossime elezioni amministrative si presenterà da solo, con un proprio candidato sindaco scelto tra i suoi attivisti e con un suo programma elettorale. Saremo ancora l’unica opposizione a questo sistema?

(foto archivio: un banchetto del Movimento 5 stelle in zona)

01062021