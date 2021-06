Incidente col monopattino a Gerenzano, infortunio sul lavoro a Limbiate

GERENZANO / LIMBIATE – Incidente col monopattino questa mattina a Gerenzano: è successo alle 9.30 in via Manzoni, sul posto è accorsa una ambulanza della Croce azzurra di Cadorago il cui equipaggio si è preso cura di un 22enne rimasto lievemente contuso. Il paziente è stato trasportato per essere medicato e per tutti gli accertamenti del caso all’ospedale di Castellanza, le sue condizioni non sono assolutamente apparse preoccupanti. Non sono noti i contorni dell’incidente e la sua dinamica.

A Limbiate alle 9 intervento della polizia locale e di una ambulanza della Croce d’argento di Limbiate per un piccolo infortunio in una ditta di via Isonzo: una donna di 41 anni è stata infine trasportata con l’autolettiga all’ospedale di Desio, ha comunque riportato non gravi conseguenze per l’accaduto. Gli agenti della vigilanza urbana si sono occupati di ricostruire l’accaduto, anche acquisendo le testimonianze dei presenti.

(foto archivio: una ambulanza della Croce azzurra in servizio sul territorio locale)

03062021