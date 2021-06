SARONNO / CESATE – Ieri a “El Primero” di Origgio la presentazione ufficiale del progetto comune fra Fbc Saronno e Sporting Cesate, con i presidenti Simone Sartori e Claudio De Angelis. Ecco concretamente cosa succederà a livello “federale”.

Prima squadra, juniores e under 18 – Resta il Fbc Saronno con la propria struttura e la propria “matricola” Figc, con la formazione maggiore attualmente in Prima categoria (ma presto si annunciano novità ed a livello ufficioso si sa di contatti col Gorla Maggiore che milita in Promozione); resta la juniores promossa in categoria regionale, e dovrebbe esserci anche la under 18.

Giovanili – Nasce una nuova realtà, per ora indicata come “Sporting Cesate Saronno” (ma il nome è destinato a cambiare prima dell’inizio della prossima stagione) che riunirà sotto la stessa bandiera il vivaio attuale del Fbc Saronno e quello dello Sporting Cesate per puntare alle massime categorie regionali. Insieme, le due realtà dovrebbero poter contare su quasi 500 tesserati, ed utilizzerano sia l’impianto saronnese del Matteotti che quello cesatese dello stadio di via Dante.

(foto: un momento della presentazione del nuovo progetto ieri pomeriggio a Origgio)

