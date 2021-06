SARONNO – “Appena scoperta la criticità ci siamo subito attivati per risolvere il problema anche perchè al momento per motivi di sicurezza la Sala Vanelli è inutilizzabile proprio per questo motivo”.

Sono le parole dell’assessore ai Lavori Pubblici Novella Ciceroni che ieri ha spiegato l’intervento da 100 mila euro in programma in Sala Vanelli l’ex chiesa dell’ex Seminario di piazza Santuario da anni trasformata nella sala consiliare cittadina.

“C’è un problema di sicurezza sulle vetrate che si trovano ai lati nella parte alta della sala – ha spiega la delegata ai Lavori Pubblici – in sostanza i vetri “ballano” per l’effetto di mancanza di aderenza tra la struttura portante delle vetrate e le stesse. Ci siamo subito attivati per risolvere il problema perchè visto il rischio di cadute al momento la sala non è utilizzabile. Il cantiere per la messa in sicurezza partirà il prima possibile proprio per permettere all’assemblea cittadini di tornare ad utilizzare facendo i consigli comunali in presenza dal mese di ottobre”.

