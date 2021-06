Cosa fare nel week-end: dalla storia di Saronno al mercato delle meraviglie, dalla musica a Dante

SARONNO/SARONNESE – Dopo il lockdown forzato torna la rubrica de “IlSaronno.it” tutta dedicata al tempo libero.

Venerdì 11 Giugno

SARONNO – Alle 21, online su Google Meet, incontro a cura del professor Sergio Beato che ci accompagnerà fra dimore signorili e palazzi nobiliari del saronnese e dintorni, un itinerario che illustra alcune case o palazzi storici del nostro territorio, come retaggio di un modo di vivere del passato. Per partecipare all’incontro collegarsi al link https://meet.google.com/egv-hxeu-zuy , informazioni al sito internet www.isola-saronno.net.

Sabato 12 Giugno

LAINATE – Dalle 10, all’interno del complesso storico di villa Litta, Ninfeamus presenta “Wunder Mrkt: il mercato delle meraviglie” con musica, visite, food & drinks, mercatini, mostre e laboratori. Info e prenotazioni obbligatorie al sito internet www.villalittalainate.it , si replica anche domenica.

SARONNO – Dalle 14.30 alle 23, torna la nuova edizione di “Runnig day” (circuito cittadino da ripetersi 2 volte per un totale di 10km) organizzato da “Running Saronno”.

SARONNO – Alle 16.30, nella cornice storica del Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, proseguono i concerti spirituali di Johannes Skudlik all’organo e il gruppo vocale san Bernardo. L’ingresso all’evento è libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili. Informazioni su www.chiesadisaronno.it .

SARONNO – Sono aperte le iscrizioni ai corsi di propedeutica del gioco degli scacchi nella sede del gruppo anziani di via Marconi 5. I corsi sono individuali e personalizzati per giorni ed orari dai 6 agli “anta”. I corsi gratuiti per persone ipo e non vendenti sono attivati in collaborazione con l’U.I.CI. Di Varese. Informazioni al numero 029609133 dalle 9.30 alle 11.30 martedì e giovedì, e-mail [email protected] .

SARONNO – Alle 21.30, in occasione del 700esimo anniversario della morte di Dante Alighieri, inaugurazione dell’arena estiva di casa Morandi in viale Santuario con la proiezione del film “L’Inferno” film muto del 1911. Domenica alle 20.30 conferenza “Dante e la discesa agli inferi. Viaggio nell’abisso del cuore umano” presenta il professor Paolo Pignattelli, relatore il professor Paolo Gulisano. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria al numero 0296710261.

MILANO – Dopo la forzata chiusura a causa dell’emergenza sanitaria ha riaperto a Milano la chiesa ipogea di san Sepolcro nell’omonima piazza. La cripta sarà aperto solo la domenica dalle 10.30 alle 17.30 e solo su prenotazione obbligatoria al sito internet www.ambrosiana.it.

Domenica 13 Giugno

COGLIATE – Ultimo giorno per visitare la mostra “Santi della porta accanto” realizzata dall’associazione don Zilli e il centro culturale san Paolo con il supporto comunicativo del gruppo editoriale san Paolo. La mostra, allestita nella chiesa parrocchiale di san Giuseppe, si articola in 32 pannelli e propone una serie di ritratti di giovani che hanno preso sul serio il Vangelo e lo hanno provato a vivere. Informazioni al sito www.parrocchiacogliate.com.

Lunedì 14 Giugno

SARONNO – Alle 21, sulla piattaforma online Zoom, il circolo della Bussola, associazione “La Dimora” e l’associazione Paolo Maruti” onlus propongono l’incontro dal titolo “Terra santa, c’è speranza”? Israele e la Palestina, la possibile convivenza tra religioni etnie e popoli diversi. Informazioni al sito www.associazionemaruti.it.

Abbiamo dimenticato qualche evento? Hai altre proposte da segnalare?

Scrivici a [email protected] e lo aggiungeremo subito.

11062021