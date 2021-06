SARONNO – L’ex sindaco Alessandro Fagioli l’ha paragonato ad un mostro a più teste, noi de ilSaronno ad un condominio con tante famiglie molto diverse che devono vivere insieme: qualunque sia la metafora è stato chiaro fin dall’inizio che una coalizione con tante anime diverse sarebbe stata difficile da gestire ed ora pare che la luna di miele sia già finita.

Come si è arrivati a questo punto? Proprio come nelle liti di condominio c’è stata una causa scatenante, un pretesto che ha dato a qualcuno l’opportunità di far uscire problemi irrisolti che si trascinavano da mesi. Qualche parola di troppo, scuse arrivate troppo tardi e dopo un tentativo di negare l’evidenza hanno fatto diventare un incidente di percorso il casus belli della crisi.

E da allora di ultimatum in ultimatum di tavolo in tavolo, la crisi continua diventando il centro dell’attività della coalizione di maggioranza. Solo che la situazione peggiora invece di migliorare creando ruggini e malumori che difficilmente potranno essere eliminate facilmente. Anche perchè la scelta dell’amministratore di prolungare la durata della crisi, come nelle prime ore il tentativo di tenerla rilegata solo tra alcuni condomini, sta lasciando il segno anche in altri rapporti essenziali per gli equilibri interni.

E i problemi veri sono proprio quelli: i rapporti di forza all’interno della coalizione, divisioni tra alcuni elementi della maggioranza ma soprattutto lo scarso coinvolgimento e la scarsa trasparenza nelle scelte strategiche delle coalizione e in alcuni suoi progetti. Si è parlato di uscite clamorose, di teste chieste, di deleghe ritirate ma la soluzione sembra lontana. Si sono persino ventilate le dimissioni del sindaco ma niente, lo stallo continua.

Eppure nelle interviste i condomini avevano ben chiaro come sopravvivere in una situazione così complessa: obiettivi comuni, ascolto per tutte le parti, rispetto per tutte le opinioni e tanta tanta trasparenza. Il problema è che quando manca la fiducia tutto diventa più complesso.

(foto archivio)

140621