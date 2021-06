SOLARO – SARONNO Ieri l’Amministrazione comunale, polizia locale di Solaro e Saronno, carabinieri di Solaro, ex colleghi, corpo musicale Attilio Rucano e parrocchia si sono ritrovati insieme al cippo in memoria dell’agente ucciso dai rapinatori il 17 giugno 1980. Al momento di ricordo hanno partecipato l’Amministrazione Comunale, la famiglia di Nobile, il corpo musicale Attilio Rucano, il parroco don Giorgio Guidi, la Polizia Locale di Solaro e Saronno ed i carabinieri di Solaro. Presente anche il comandante dell’epoca Paolo Cacciola, ferito anch’egli nella sparatoria, e gli ex colleghi. L’evento è stato organizzato con la collaborazione della famiglia Lattuada del vicino vivaio Acacie.

Quel giorno il vigile ed il comandante dell’epoca Paolo Cacciola si trovarono ignari sulla strada di alcuni rapinatori nella zona delle campagne di Cascina Emanuela. I ladri avevano appena assalito la Cassa di risparmio in centro a Solaro per un bottino di 7 milioni di lire e molto probabilmente i vigili ancora non erano a conoscenza dell’accaduto. Nella fuga i malviventi si schiantarono contro un trattore ed al momento dell’arrivo di Nobile e Cacciola aprirono il fuoco ferendo a morte il primo, proprio nel punto in cui oggi sorge una lapide in memoria dei fatti.

Il sindaco di Solaro Nilde Moretti ha commentato: “È doloroso ricordare quello che accadde 41 anni fa, quando Angelo Nobile perse la vita sul lavoro, ma negli anni continuiamo a darci questo appuntamento per il quale ringrazio tutti i presenti e coloro che hanno collaborato all’organizzazione. Le vicende di tanti anni fa, ancora oggi ci fanno capire quanto rischino ogni giorno i nostri agenti e le nostre forze dell’ordine: non si tratta di un lavoro qualsiasi, ma di una vera e propria missione per la propria comunità.

Ho tenuto a sottolineare durante la ricorrenza in memoria del nostro agente caduto in servizio quanto riteniamo importante il ruolo di tutti gli operatori di sicurezza anche a titolo di ringraziamento, a nome di tutta la comunità, per quello che affrontano ogni giorno, sfidando pericoli e impiegando energie preziose.

Angelo Nobile è stato un eroe della quotidianità in un momento straordinario del suo lavoro ed il suo ricordo possa essere da esempio per trovare tutti noi il coraggio delle giuste azioni e accompagnare i nostri agenti della Polizia Locale e delle forze dell’ordine nel loro impegno costante per la comunità”

