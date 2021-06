SARONNO – Sono molti i saronnesi che, dietro il nastro bianco e rosso, stanno seguendo l’evolversi della situazione in via San Cristoforo dove oggi pomeriggio si è avvenuta una rapina ai danni di una rinomata gioielleria.

Al momento non ci sono ancora elementi precisi anche perchè sono ancora in corso gli accertamenti dei militari della compagnia di Saronno. Sul posto anche la polizia locale del comando di piazza Repubblica.

Poche le certezze: l’episodio è avvenuto prima delle 17 quando la via era nel pieno dello shopping del sabato pomeriggio. Scegliere un momento con così tante persone in giro per agire denota comunque una grande audacia. I carabinieri, intervenuti rapidamente, hanno recuperato la refurtiva che i due malviventi si sono lasciati cadere mentre scappavano inseguiti dal proprietario, da alcuni passanti e dagli stessi militari. Indagini e accertamenti sono ancora in corso.

Solo mercoledì mattina, sempre in una zona centralissima corso Italia, una tentata rapina ai danni di sue sorelle minorenni in cui soccorso sono arrivati due avventori trentenni di un bar che hanno immobilizzato il rapinatore fino all’arrivo della polizia locale e dei carabinieri.

per le foto si ringrazia la nostra lettrice