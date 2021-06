CARONNO PERTUSELLA – Siamo giunti all’ultima giornata di campionato. Al Comunale di corso della Vittoria la Caronnese di mister Roberto Gatti ospita il Saluzzo allenato da Riccardo Boschetto. La temperatura si fa sentire ed è piuttosto alta: il clima torrido e umido non aiuta i calciatori in campo. La partita inizia puntuale agli ordini di Riccardo Leotta della sezione di Acireale.

La cronaca – Nei primi istanti di gioco le formazioni avversarie si studiano in campo senza colpo ferire. I rossoblù risultano più offensivi: già al 10′ Banfi tenta qualche incursione dalle parti del numero uno piemontese De Marino ma la retroguardia del Saluzzo risulta attenta a sventare i primi slanci dei padroni di casa. Ci riprova due minuti più tardi Becerri, su assist di Banfi, ma il fantasista rossoblù viene bloccato al tiro da un difensore ospite. Al 13′ Banfi aggancia di testa un cross di Torin e manda fuori di poco. Al 17′ Vernocchi da centrocampo libera con un lungo traversone Becerri che, palla al piede, entra in area ed impegna De Marino alla respinta a terra (bella occasione). E’ ancora Torin a lanciare con un cross dalla sinistra Becerri che da pochi metri calcia di poco alto sopra la traversa costringendo l’estremo difensore avversario alla messa in angolo in sicurezza. Al 27′ il Saluzzo passa in vantaggio: Tosi entra in area e con un retropassaggio permette al giovanissimo 2003 Maugeri di andare in gol con un buon tiro a mezza altezza che gonfia la rete alle spalle di Marietta: 0-1. Al 33′ Tosi da buona posizione scalda i guantoni di Marietta. Due minuti dopo ancora Maugeri dalla tre quarti ci prova sfiorando il sette della porta della Caronnese. La prima frazione di gioco termina dopo due minuti di recupero.

Inizia la ripresa e la Caronnese è subito protagonista alla ricerca del pareggio: il neo entrato Travaglini effettua un preciso cross per il sempre presente Becerri e solo l’intervento provvidenziale di De Marino evita il gol. Al 9′ Vernocchi rilancia Becerri che effettua un buon rasoterra costringendo alla respinta in tuffo il numero uno del Saluzzo. Al 14′ la Caronnese pareggia: calcio d’angolo di Becerri dentro nella mischia da cui ne fuoriesce Travaglini che con tiro rasoterra sulla corta distanza insacca di prepotenza l’1-1. Al 24′ c’è un altro cross di Travaglini a centroarea per il neo entrato Siani che con un forte colpo di testa sfiora la traversa. Al 40′ Becerri su punizione manda alto sopra la traversa. Al 42′ Yamba effettua un fallo in area su un’incursione di Sardo: per Leotta di Acireale è rigore. Dagli undici metri è lo stesso Sardo a gonfiare la rete congelando il tabellone sul risultato finale di 1-2.

Fabrizio Volontè

Caronnese-Saluzzo 1-2

CARONNESE: Marietta (1′ st Angelina), M Zoughi (1′ st Travaglini), Gualtieri, Cosentino, Galletti, Yamba, Torin (24′ pt Birolini), Battistello (11′ st Calì), Banfi (11′ st Siani), Becerri, Vernocchi. A disposizione Costa, Arcidiacono, Coghetto, Putzolu. All. Gatti.

SALUZZO: De Marino, Pittavino (29′ st Clerici N.), Arkaxhiu (1′ st Clerici S.), Caldarola, Carli, Mazzafera, Tosi (1′ st Ali), Maugeri (11′ st Supertino), Mancuso (25′ st Gaboardi), Sardo, Barale. A disposizione Lerda, Bedino, Serino, Giordano. All.: Boschetto,

Arbitro: Leotta di Acireale (Di Dio di Caltanissetta e Salvatore di Trapani).

Marcatori: 27′ pt Maugeri (S), 14′ st Travaglini (C), 42′ st Sardo (S) (rig.).

19062021