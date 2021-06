SARONNO – Dopo settimane di voci ed ipotesi ora c’è l’annuncio ufficiale. Nella prossima stagione l’Fbc Saronno militerà nel campionato di Promozione per effetto della fusione con l’asd Gorla.

Ecco la nota della società che annuncia la firma dell’accordo.

Nell’ambito di un nuovo progetto sportivo l’asd Fbc Saronno 1910 con l’asd Gorla Maggiore si è deciso di avviare una collaborazione al fine di non disperdere il patrimonio umano e di dare continuità alla prima squadra e juniores di Gorla Maggiore.

La nuova compagine societaria sta lavorando per spostare la sede in Saronno e di militare quindi nella categoria Promozione nella prossima stagione sportiva con la prima squadra locale.

Dunque dopo due anni in Prima Categoria i biancocelesti potrebbe incominciare con la Promozione un campionato che erano sul punto di conquistare se la pandemia non avesse bloccato tutto. Del resto recentemente parlando del futuro della prima squadra (in occasione della presentazione dell’innovativo progetto con lo Sporting Cesate per le giovanili) il presidente Simone Sartori non aveva nascosto l’impegno per una prima squadra di qualità e ambizioni.

(foto archivio: Fbc Saronno in campo al Colombo Gianetti)