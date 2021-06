GERENZANO – L’iniziativa è organizzata dalla cooperativa Scelag in collaborazione con Pro loco e col patrocinio del Comune di Gerenzano che esprimono così la loro gioia di poter dare il via al nuovo concorso artistico: “Finalmente il rallentamento dei contagi e le disposizioni governative ci permetteranno di finalizzare il concorso artistico “Liberamente ai tempi del coronavirus” dicono i promotori. Sabato 26 giugno alle 16 al Palazzo Fagnani Clerici di via Fagnani, dove c’è anche la sede della Scelag, sarà inaugurata la mostra con i lavori dei tanti concorrenti che hanno partecipato al concorso e verranno premiati i vincitori.

“Sarà l’occasione per incontrarci, con le dovute precauzioni sanitarie, e ammirare le tante opere in concorso. Un volumetto con tutti i contributi dei partecipanti sarà a disposizione dei visitatori” rimarcano i responsabili della cooperativa gerenzanese. La mostra rimarrà quindi aperta anche domenica 27 giugno e il weekend del 4 e 5 luglio, con ingresso libero.

(foto archivio: lo storico Palazzo Fagnani in centro a Gerenzano)

