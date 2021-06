SARONNO – Sono più di novanta le foto che sono “mettono in mostra” un saronnese partecipando al concorso Fus organizzato da un gruppo di saronnesi.

Dopo mesi di lavoro è arrivato il momento di godersi i risultati che sono visibili nelle vetrine dei negozi del centro (in via San Cristoforo, via Garibaldi e via Padre Monti). Per i saronnesi non è più solo il momento di guardare ma possono scendere in campo votando la propria foto preferita. Come? Sul sito internet www.fotografaunsaronnese.com si trovano tutti gli scatti divisi nelle due sezioni. e’ anche indicato il nome del soggetto fotografato e il titolo dell’opera.

Per votare è anche possibile usare i Qr code che si trovano in giro per la città. Non solo sui social, a partire da Facebook, impazza già la promozione dei singoli scatti.

Per i 90 partecipanti sono in palio 18 premi tra cui quello de ilSaronno.

