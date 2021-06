SARONNO – E’ partito il servizio di pattugliamento della città con agenti in bicicletta. L’iniziativa messa in campo dall’Amministrazione comunale va a potenziare il progetto di presidio del territorio attraverso l’utilizzo di mezzi ecologici: due mesi fa iniziarono a circolare in bicicletta gli addetti degli uffici comunali (con sopralluoghi sui cantieri, nei luoghi dove sono segnalate criticità ed altre attività) ed ora tocca agli agenti della polizia locale.

“I vantaggi di questa iniziativa sono molteplici – commenta l’assessore all’Ambiente e Mobilità, Franco Casali – da un presidio più efficace del territorio, in quanto i vigili a piedi o in bicicletta riescono a controllare meglio quanto accade, ad un impatto ambientale nullo in termini di inquinamento atmosferico ed acustico, per arrivare all’assenza dei costi derivanti dai consumi di una vettura e da quanto questa richiede in termini di assicurazione, bollo, revisione e manutenzione”.

Un’iniziativa analoga era già stata sperimentata durante l’Amministrazione del sindaco Luciano Porro.