SARONNO – Parte questa settimana la terza tranche della distribuzione dei sacchetti della raccolta differenziata. Quest’anno viene fatta all’ex distretto sanitario di via Manzoni utilizzando una divisione alfabetica dell’iniziale del cognome o del nome dell’attività commerciale. Da oggi fino a sabato 26 giugno saranno distribuiti quelli dalla N alla 3. La consegna avverrà in base al nome sia per i privati sia per aziende ed attività aziendali. Il personale sarà a disposizione degli utenti dalle 9 alle 12 lunedì, mercoledì, venerdì e sabato mentre martedì e giovedì ci sarà la possibilità anche di una fascia pomeridiana dalle 15 alle 18.

I sacchi per la raccolta differenziata saranno consegnati solo alle utenze iscritte a ruolo e in regola con il pagamento della Tari.

Come avverrà la consegna? Per le utenze domestiche con presentazione della Carta Regionale dei Servizi di un componente maggiorenne del nucleo familiare per le utenze non domestiche con indicazione della P.IVA/Codice Fiscale/denominazione aziendale.

“Si richiama – spiegano dal Comune – l’utenza al rispetto delle disposizioni vigenti per l’emergenza Coronavirus con invito a mantenere le distanze interpersonali di almeno 1 metro mantenendo mascherine e guanti”