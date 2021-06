TRADATE – Singolare furto, quello messo a segno sabato scorso a Tradate, in orario pomeridiano: due stranieri sono stati sorpresi da una pattuglia della poliza locale in via Monfalcone mentre armeggiavano attorno all’idrante stradale. Gli agenti ci hanno voluto vedere chiaro ed hanno scoperto che i due avevano già prelevato ben 1500 litri della rete pubblica, caricando l’acqua potabile su una autocisterna che era nella loro disponibilità.

Uno ucraino e l’altro bulgaro, i “ladri d’acqua” aveva agganciato un tubo all’idrante, per riempire l’autocisterna, che era parcheggiata nelle vicinanze. Successivi accertamenti hanno appunto consentito di scoprire che aveva già sottratto 1500 litri: dovranno rispondere di furto e sono stati denunciati a piede libero; e la loro posizione è dunque attualmente al vaglio della procura, per entrambi si profilano quindi strascichi giudiziari. Non è noto a quale scopo una tale quantità di acqua fosse destinata.

(foto archivio: una pattuglia della polizia locale)

21062021