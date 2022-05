x x

CISLAGO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato dell’amministrazione comunale, in merito all’impatto sulle reti idriche cittadine della mancanza di precipitazioni, e del conseguente limite all’utilizzo di quest’ultima per “fini secondari”.

La mancanza di precipitazioni ha causato una diminuzione delle portate d’acqua del sistema idrico. Il riempimento delle piscine ha, di fatto, un impatto sulle reti idriche cittadine e, in alcuni casi, può causare fenomeni di abbassamento generalizzato della pressione o possibili interruzioni del servizio. Pe questo motivo, è indispensabile regolamentare i consumi diversi da quelli consueti e coordinare i riempimenti, evitando limitazioni o disservizi ai cittadini.

Prima del riempimento delle piscine nelle abitazioni, è indispensabile seguire le indicazioni di Alfa srl , pubblicate al link

Chiunque avesse la necessità di riempire una piscina dovrà inviare un’email all’indirizzo [email protected] , indicando il nome dell’utente a cui è intestato il contatore, l’indirizzo di fornitura, un recapito telefonico, volumetria della piscina e una previsione della data e delle tempistiche di riempimento.

Una volta ricevuta la richiesta, Alfa provvederà a confermare la possibilità di effettuare il riempimento nella data richiesta o indicherà la prima data alternativa disponibile. Si ringraziano i cittadini per la collaborazione.

