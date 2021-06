A Cislago premio “Don Monza” ai migliori studenti

CISLAGO – L’amministrazione comunale di Cislago con il sostegno di Avis comunale di Cislago ha indetto un concorso per gli studenti che conseguono il diploma di licenza di scuola media di secondo grado nell’anno scolastico 2020/2021, col quale saranno assegnati un assegno-premio di 900 euro e uno di 600 euro lordi.

I requisiti per l’ammissione al concorso per l’anno scolastico 2020/2021 sono residenza o domicilio nel comune di Cislago, conseguimento del diploma di licenza di scuola media di secondo grado con votazione non inferiore a 90/100. Sono considerati validi sia i diplomi di studi quadriennali che quinquennali;

Coloro i quali intendono concorrere per l’assegno-premio “Beato Luigi Monza” dovranno far pervenire (con una delle seguenti modalità: posta o posta elettronica certificata) al protocollo del comune di Cislago entro il 31 agosto una domanda di partecipazione, in carta libera, contenente le proprie generalità (nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, indirizzo di residenza, indirizzo di posta elettronica, recapito telefonico, codice fiscale scuola e classe frequentata nell’anno scolastico) e allegando: autocertificazione del voto di maturità: la verifica del voto ottenuto sarà effettuata dall’Ufficio comunale; certificazione Isee in corso di validità; informativa privacy firmata per presa visione.

Gli indirizzi a cui inviare la domanda sono: comune di Cislago, Piazza Toti, 1 21040 Cislago [email protected]

Dopo la data di scadenza per la presentazione delle domande, il responsabile del procedimento stilerà una graduatoria dei partecipanti secondo i seguenti criteri: voto di maturità ottenuto, dando priorità alla votazione più alta; in caso di parità di voto: valore Isee, dando priorità all’Isee più basso; in caso di parità di Isee sorteggio.

Nel caso in cui le domande ammissibili siano inferiori a due, il secondo assegno non sarà assegnato. L’aggiudicazione definitiva avverrà entro il 31 dicembre e sarà comunicata esclusivamente agli interessati.

22062021