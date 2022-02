Turate, nessuno s’è preso il centro sportivo Santa Maria: bando deserto

x x

TURATE – E’ una bella struttura, che l’Amministrazione comunale vorrebbe affidare in gestione, così che possa continuare a costituire un punto di riferimento per i cittadini amanti dello sport ma nessuno si è fatto avanti per prenderla in affidamento ed il bando lanciato dall’ente locale è andato “deserto”; il riferimento va al centro sportivo Santa Maria situato in via Santa Maria.

A comunicarlo sono proprio i responsabili dell’ente locale, che non nascondono una certa delusione, ma che sono intenzionati a tornare “alla carica” il prima possibile: “Si informa che il bando per la gestione del Centro Sportivo di Santa Maria non ha avuto richieste. Per tal motivo, nei prossimi giorni, l’amministrazione procederà con gli uffici alle opportune valutazioni in merito, del cui esito sarà data comunicazione. Insomma se ne tornerà presto a parlare, con l’auspicio – da parte dell’Amministrazione del sindaco Alberto Oleari – di reperire finalmente qualcuno interessato a gestire questo spazio di proprietà pubblica.

