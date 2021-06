In spiaggia il trend è ordinare e prenotare con il Qr code “made in Saronno”: lo dice anche la Repubblica

SARONNO – Il saronnese Massimiliano D’Urso l’aveva anticipato a ilSaronno già a febbraio (parlando del successo riscosso dal servizio “versione da spiaggia” di Smart touch start up saronnese di grande successo) ed ora, per la precisione ieri, la novità è stata consacrata, da un articolo de la Repubblica, tra i trend dell’estate 2021.

Del resto sono già 1300 le spiagge italiane dove si possono effettuare ordinazioni di bibite e bevande ma anche prenotazioni di attività sportive grazie ai servizi di Smart touch società made in Saronno che sfrutta le potenzialità di Qr code per rendere più rapido e efficiente e a misura di cliente la gestione di bar e ristoranti.

Un’attività che, come ha spiegato D’Urso a ilSaronno nell’ultima intervista, è cresciuta notevolmente durante il periodo covid proprio per la possibilità di garantire al massimo il rispetto delle normative anticovid di distanziamento.

Dopo il boom con l’incremento delle attività che hanno scelto Smart touch come servizio per la gestione delle ordinazioni, nell’ultimo anno è esploso anche il servizio in versione spiaggia declinato servizi non solo le consumazioni di bar e ristorante ma anche prenotazioni di gite o attività sportive e persino la consegna del quotidiano direttamente in riva al mare.

QUI L’ARTICOLO DE LA REPUBBLICA CON L’INTERVISTA A MASSIMILIANO D’URSO