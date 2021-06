CHIARI – Niente da fare per una seppur generosissima Az Robur Saronno sul neutro di Chiari nel Bresciano contro la Virtus Lumezzane nella finalissima del campionato lombardo di serie C Gold maschile. La gara di sabato sera si è conclusa a favore del Lumezzane che ha così guadagnato la promozione in serie B. Ma quanta fatica per i seppur favoriti bresciani, che schieravano molti giocatori di categoria superiore.

Lumezzane sempre avanti sino alle fasi finali del confronto quando Saronno si è dapprima fatto sotto e poi ha giocato spalla a spalla, nel punteggio con la Virtus. Ma l’operazione sorpasso negli ultimi secondi di gara non è riuscita ed a vincere è stato il Lumezzane: 76-71 grazie ai due tiri liberi segnati proprio prima della sirena. E quindi è iniziata la festa dei giocatori e dirigenti della Virtus

(foto: un momento dell’incontro che è stato giocato sabato sera sul neutro di Chiari nel Bresciano)

