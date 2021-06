MILANO – “Come stabilisce l’ordinanza del Ministro della Salute del 22 giugno 2021 nelle Zone bianche dell’emergenza coronavirus, come la Lombardia, decade l’obbligo, a partire da lunedì 28 giugno, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all’aperto. L’uso della mascherina resta obbligatorio quando non può essere garantito il distanziamento minimo interpersonale, nel caso di assembramenti o affollamenti, negli spazi all’aperto delle strutture sanitarie e in presenza di persone immunodepresse”. Lo ricorda la Regione, con una nota.

Rimane inoltre obbligatorio indossare la mascherina in tutti i luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione, come negozi e mezzi pubblici.