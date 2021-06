SARONNO – Si è svolto mercoledì 23 giugno il primo appuntamento con l’iniziativa “Una palestra a cielo aperto”, promossa da Asd Polisportiva Repax in collaborazione con il comune di Saronno e sponsorizzata da Italiana Assicurazioni.

Il progetto, nato in tempi di lockdown, unisce diverse tematiche care ai soggetti che propongono l’iniziativa; infatti l’obiettivo primario è stato quello di creare un appuntamento all’aria aperta per favorire il benessere fisico e ritornare a fare esercizio in presenza dopo mesi di lezioni on line, a questo si è unita la necessità di valorizzare un parco in centro che spesso non viene considerato ma che merita l’attenzione della città. Grazie a queste finalità l’assessore allo sport Gabriele Musarò e l’assessore al verde Franco Casali hanno da subito appoggiato il progetto.

Iniziativa che ha visto la partecipazione come sponsor, nel centesimo anno della sua attività, dell’agenzia Ferrario Assicurazioni – Italiana Assicurazioni che con il suo contributo ha voluto che gli appuntamenti fossero gratuiti per i partecipanti, in quanto da sempre sostiene uno stile di vita orientato al benessere, premiando chi lo persegue in maniera attiva e dinamica.

Gli appuntamenti proseguiranno fino al 24 luglio ogni mercoledì alle 19.45 e ogni sabato alle 8.30 al Parco dei Bersaglieri in via XXV Aprile a Saronno.

La partecipazione è gratuita previa registrazione on line sul sito

www.adspolisportivarepax.wixsite.com

www.ferrarioassicurazioni.it