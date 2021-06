ROVELLO PORRO / ROVELLASCA – Cedimento stradale questa mattina nell’area che si trova in prossimità del passaggio a livello al confine fra Rovello Porro e Rovellasca, dove passa la linea ferroviaria Saronno-Como di Trenord; le autorità comunali sono subito intervenute mettendo la zona in sicurezza, in attesa di eseguire all’inizio della prossima settimana gli opportuni interventi di ripristino.

A fare il punto della situazione il sindaco di Rovellasca, Sergio Zauli: “Ringrazio l’amico e sindaco di Rovello Porro, Paolo Pavan, e tutti i cittadini che hanno segnato il pericolo di cedimento stradale di questo pezzetto di via Monte Bianco, proprio di fronte al passaggio a livello, che per un mistero topografico degli anni settanta è in territorio di Rovello! È bello avere cittadini diligenti ed attenti ed un “ vicino” che ti ascolta e si attiva”. L’accaduto non ha interessato i binari, la circolazione ferroviaria è sempre proseguita senza intoppi.

(foto: l’area al confine fra Rovellasca e Rovello Porro che è stata transenna per il cedimento del fondo stradale)

26062021