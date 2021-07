PESCARA – Domenica alle 18 si gioca la semifinale di ritorno degli spareggi nazionali di C-Gold fra Az Robur Saronno e Pescara Basket. Dopo la vittoria dell’andata per 81-72 ai saronnesi serve un’altra grande prestazione per raggiungere la vincente di Spezia-Imola in finale. “Pescara Basket si è dimostrata un’avversaria molto temibile, anche per questo servono carica e concentrazione. La squadra roburina è partita ieri per un mini-ritiro a Roseto prima di trasferirsi nel capoluogo abruzzese per la palla a due” riepilogano idirigenti del Saronno.

In campo domenica 4 luglio alle 18 a Pescara: Pala Aterno Gas & Power, agli ordini degli arbitri Paglialunga di Fabriano e Guercio di Ancona.

Incontro molto atteso da partte dei tifosi di entrambe le formazioni, con Saronno che dunque parte con un certo vantaggio in termini di punteggio ma contro una squadra di grande qualità ed esperienza i ragazzi del coach Tato Grassi non possono certo abbassare la guardia.

(foto: un momento della gara di andata)

