SARONNO – Vigilantes privati per presidiare la città di Saronno. E’ il provvedimento preso dall’Amministrazione comunale con un investimento di poco meno di 9 mila euro.

La delibera di Giunta parte da quanto fatto dall’Amministrazione comunale dopo gli ultimi fatti di cronaca dal problema baby gang alle due rapine in centro: “Per garantire livelli più elevati di presidio e vigilanza del territorio urbano l’Amministrazione Comunale sta operando per rendere più incisivi i servizi di polizia locale nei limiti del personale in servizio, sono operativi servizi coordinati tra la polizia locale e la compagnia carabinieri di

Saronno, sono stati attivati servizi con la Questura di Varese nelle aree sensibili della città, sono in corso di valutazione con il Prefetto le problematiche sulla situazione della città in ordine alla sicurezza a seguito di reati quali rapine e violenze in danno di giovani”.

Considerato anche come “l’emergenza Covid abbia aggiunto nuove situazioni di degrado urbano causato da aggregazione di ragazzi che spesso sfociano in risse, vandalismi, sino a reati quali furti, rapine, situazioni che si

presentano in più parti della città rendendo difficoltosa l’attività di prevenzione e monitoraggio” la Giunta ha deciso di “integrare in via sussidiaria l’attività già svolta dalla polizia locale tramite la

collaborazione con un istituto di vigilanza privata, che metterà a disposizione due guardie particolari giurate da impiegare nel presidio sussidiario delle aree maggiormente sensibili della città e negli orari in cui il notevole flusso di persone richiede una particolare attenzione da parte delle istituzioni preposte alla tutela della sicurezza cittadina”.

Un’attività che sarà coordinata e supervisionata dalla polizia locale che garantirà anche dei report in modo da dare all’Amministrazione la possibilità di valutare la situazione.

(foto d’archivio)