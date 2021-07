SARONNO – L’ex vicesindaco, ora consigliere comunale Pier Angela Vanzulli, interviene sul trasferimento degli uffici di Saronno Servizi da Villa Gianetti alla piscina di via Miola.

“Nell’ultimo consiglio comunale – spiega – c’è chi più volte ha sottolineato che tale scelta, imputabile alla precedente Amministrazione, avrebbe determinato per il Comune una mancata entrata di 90.000,00 euro che è la cifra dell’affitto della parte superiore di Villa Gianetti occupata dalla Saronno servizi pagata al Comune.

Ricordo che l’Amministrazione comunale precedente alla nostra, vendette alla Saronno Servizi un appartamento in via Roma al secondo piano, bene del patrimonio comunale, che si trova sopra gli sportelli della Saronno Servizi.

Tale vendita determinò una entrata, se non ricordo male, di circa 400.000 euro che il Comune utilizzo per dei lavori pubblici, credo all’ex macello di via Don Monza.

Quell’investimento fu provvidenziale per il Comune, peccato che questo appartamento, sempre se non ricordo male ma i documenti ci sono, fu venduto nel 2019 dopo che ben 5 aste andate deserte, per circa 200,000 euro.

Quindi diciamo che le scelte sono tutte sindacabili, ma sicuramente occorre contestualizzarle e gli uffici della Saronno Servizi in un luogo molto più consono rispetto alla tipologia di servizi offerti, rappresentano un indubbio servizio per i cittadini.

Senza contare che con questa scelta Villa Gianetti ora potrà interamente essere dedicata alla cultura.