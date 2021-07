CERIANO LAGHETTO – Una donazione concreta ma anche simbolica per garantire un sostegno, un aiuto ai lavoratori in presidio facendo sentire la vicinanza della comunità.

E’ quella che ha realizzato ieri l’associazione Eroi nel quotidiano di Cesate che si è recata con alcuni volontari al presidio dei lavoratori della Gianetti Ruote alle porte di Ceriano Laghetto. Davanti allo stabilimento è attivo un presidio permanente contro la notizia della chiusura della storica azienda arrivata sabato via mail.

“Abbiamo portato l’acqua un bene di prima necessità ed essenziale come il lavoro e una scorta di te. Qualcosa da bere per aiutare i lavoratori che lottano per il proprio posto di lavoro e per il proprio futuro di queste giornate estive così difficili da affrontare. Un aiuto concreto ma anche un gesto di vicinanza e solidarietà per sostenerli in questo momento così difficile e pieno d’incertezza per tante famiglie”.

