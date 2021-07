SARONNO – “Come M5S abbiamo cercato in tutti i modi di ottenere la proroga della legge del blocco licenziamenti almeno fino a fine anno, in modo da evitare quello che è successo alla Gianetti Ruote di Ceriano Laghetto”.

Inizia così la nota di Massimo Uboldi, portavoce saronnese di M5s che parla dell’azienda cerianesi presidiata dai lavoratori dopo la notizia della chiusura arrivata sabato..

“Dopo solo pochi giorni dalla scadenza del blocco, con una comunicazione via mail, si è provveduto al licenziamento di 152 addetti in una azienda in attivo senza il minimo segnale di crisi, e non è purtroppo un caso isolato, anche Emirates a Malpensa taglierà 87 addetti su 152 nel settore cargo, infatti il 6 luglio si è svolto lo sciopero di alcune sigle sindacali, concentrato più su Linate ma che coinvolge anche Malpensa, a dimostrazione della bufera economica che ci colpirà dopo la crisi sanitaria, uno tsunami occupazionale che coinvolgerà il nostro territorio e l’intera Italia e chiamerà tutte le istituzioni ad assumersi la responsabilità del disagio sociale dei tanti problemi connessi a questi atteggiamenti di rifiuto a collaborare su un tema gravoso come quello del lavoro.

Il capogruppo del M5S in Commissione Lavoro Niccolò Invidia ha lavorato incessantemente per ottenere questa proroga, dall’incontro con le parti sociali c’era stata da parte nostra grande disponibilità e un accordo era alle porte, ma serviva collaborazione anche delle altre forze politiche e invece della collaborazione ci siamo ritrovati l’ostracismo del centrodestra con i risultati che abbiamo visto. A certi “signori” della politica poco importa che intere famiglie, in nome del profitto a tutti i costi, vengano sacrificate al “macello sociale”, zero rispetto verso chi, fino al giorno prima, ha contribuito con il proprio lavoro al benessere dell’azienda di riferimento.

Ci auguriamo almeno che in questa protesta portata avanti dai lavoratori della Gianetti sopraggiunga un dialogo tra le parti, e che chiunque sia nella condizione di dare il suo sostegno a queste 152 famiglie lo faccia! Sappiamo che il M5S Regione Lombardia ha fatto richiesta di calendarizzazione di un’audizione tra vertici aziendali e parti sociali in Commissione Attività Produttive, vedremo cosa farà questa Giunta regionale per porre rimedio ai suoi errori.

QUI TUTTI GLI ARTICOLI SULLA VICENDA

(foto: Massimo Uboldi)

07072021